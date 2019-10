Le trafic ferroviaire est interrompu entre Montpellier et Toulouse (sud de la France) et entre Montpellier et l'Espagne en raison des dégâts causés par les intempéries, a annoncé la SNCF. La ligne devrait rester coupée au moins jusqu'au 4 novembre.

Après les violents orages qui se sont abattus mercredi dans la région de Montpellier, «un torrent d'eau a emporté les voies de chemin de fer» par endroits, a précisé la compagnie ferroviaire française.

Les voyageurs «pourront être remboursés sans frais»

TGV et Intercités auront pour départ ou pour terminus Montpellier. Les trains en provenance de Barcelone n'atteindront plus Montpellier, a précisé un porte-parole, qui n'était pas en mesure de préciser le nombre de trains concernés. Les voyageurs «pourront être remboursés sans frais», pendant 60 jours, a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la soirée, la SNCF avait évoqué une «plateforme ferroviaire fragilisée en plusieurs endroits, avec parfois près de 10 mètres de vide sous les voies, qui sont suspendues en l'air».

«Des travaux importants de confortation et de remplacement des voies et des installations caténaires vont être nécessaires» et prendront au moins une dizaine de jours, avait-elle indiqué. (ats/nxp)