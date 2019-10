Les transports publics de Hong Kong, y compris la ligne ferroviaire qui dessert l'aéroport international, ont été suspendus samedi après des heurts entre police et manifestants, a annoncé l'opérateur MTR. Des stations de métro ont été vandalisées.

Les services de MTR, qui incluent le métro et les autobus, «ne peuvent pas reprendre ce matin», a indiqué l'opérateur dans un communiqué, précisant que la situation serait réexaminée dans la journée.

«Après les violences survenues dans plusieurs districts, le personnel d'entretien doit s'assurer de sa propre sécurité avant de pouvoir se rendre dans les stations endommagées afin d'inspecter et d'évaluer l'étendue des dégâts dans nos stations et d'exécuter des travaux de réparation», a déclaré MTR dans son communiqué.

Gaz lacrymogène et cocktails Molotov

Des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu vendredi à Hong Kong après l'interdiction par le gouvernement du port du masque pendant les manifestations. Sitôt cette interdiction rendue publique, des actions de protestation ont commencé un peu partout dans l'ex-colonie britannique. De vastes foules ont bloqué des artères dans le coeur du quartier des affaires.

Dans la soirée, des heurts ont éclaté, la police faisant usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui ont envahi des rues et ont allumé des feux, mais aussi vandalisé des stations de métro et des établissements commerciaux pro-chinois.

Un manifestant incendie une agence de la China Construction Bank à Causeway Bay. D’autres banques chinoises ont également été ciblées. #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/B8wBoRpdnW — Nicolas Wong (@petitnicolas_hk) October 4, 2019

Dans l'arrondissement de Yuen Long, un policier a ouvert le feu lorsque sa voiture a été encerclée par la foule et qu'un cocktail Molotov a explosé à ses pieds, d'après des témoins de la scène.

Riot police fire tear gas to disperse the #AntiMaskLaw protesters in Hong Kong pic.twitter.com/SG8vd4VjeR — Bloomberg TicToc (@tictoc) October 4, 2019

Dans le même quartier, un garçon de 14 ans a été blessé par balle, a rapporté le quotidien «South China Morning Post» citant une source médicale, sans pouvoir faire de lien entre les deux événements.

Hong Kong traverse depuis juin sa pire crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, avec des actions quasi quotidiennes et des confrontations de plus en plus violentes entre forces de l'ordre et protestataires masqués. (ats/nxp)