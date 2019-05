Sa moue boudeuse et son air constamment contrarié avaient fait sa célébrité. Grumpy Cat était un vrai phénomène sur les réseaux sociaux, suivi par plus de 8 millions de personnes sur Facebook, 1,5 million sur Twitter ou près de 2,5 millions sur Instagram. C’est sur ces canaux que le décès du chat jamais content a été annoncé.

«Malgré les soins apportés par de super professionnels, ainsi que l’amour de sa famille, Grumpy a développé des complications dues à une infection urinaire qui s’est révélée être trop difficile à combattre», a indiqué la famille du félin, une chatte de 7 ans. «En plus d’avoir été notre bébé et un membre précieux de notre famille, Grumpy Cat a aidé des millions de personnes à travers le monde à sourire.»

125 millions de revenus

Le grincheux matou de l’Arizona qui s’appelait en réalité Tardar Sauce était devenu célèbre dès ses premières photos, publiées en 2012. Phénomène numérique, Grumpy cat était aussi une mine d’or économique. Les innombrables produits dérivés à son effigie ou les publicités utilisant sa bouille auraient rapporté quelque 125 millions de dollars, selon BFMTV!

Annoncée ce vendredi, le décès du chat est survenu mardi. «Elle est morte paisiblement dans les bras de sa maman, Tabatha», est-il indiqué.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97