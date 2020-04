En 2016, un nouveau-né a été abandonné près d’un complexe d’appartements d’Orlando, en Floride. En 2017, un autre bébé a été retrouvé dans le secteur. Puis un troisième l’été dernier, en juillet, toujours dans ce complexe.

Au début du mois, la police locale a demandé au conseil municipal un crédit de 2500 dollars pour pouvoir mener des tests génétiques, relate NBC. Il a été accordé et les tests ont parlé: les trois nourrissons abandonnés sont frères et sœurs et ont les mêmes parents biologiques.

«Peur du père de l'enfant»

Lorsque le troisième nouveau-né a été découvert, une note avait aussi été dénichée sur place. Elle expliquait que le bébé avait été abandonné «car la mère avait peur du père de l'enfant».

Les autorités vont désormais tenter de remonter jusqu’aux parents. «Si nous sommes en mesure d'identifier la mère, sa sécurité est notre priorité absolue, ainsi que la sécurité de tout autre enfant potentiel», a expliqué la police.

Pas punissable?

Mais les forces de l’ordre communiquent très peu sur ce cas hors-normes et sensible pour protéger leur enquête comme les trois bébés. Leurs sexes n’ont pas été divulgués ni les endroits où ils ont été placés. On ne sait pas non plus s’ils ont été réunis.

Il est précisé qu’en Floride, la loi permet aux parents d’abandonner un bébé de manière anonyme dans des endroits comme les hôpitaux ou les casernes de pompiers. Si les parents étaient un jour retrouvés, conclut NBC, il n’est pas certain qu’ils puissent être poursuivis.

R.M.