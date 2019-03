Trois ministres quittent le gouvernement français pour faire campagne, a annoncé la présidence mercredi. Il s'agit de Nathalie Loiseau (Affaires européennes), Benjamin Griveaux (porte-parole) et Mounir Mahjoubi (Numérique).

Appliquant la doctrine du chef de l'Etat, qui juge incompatible d'être ministre tout en menant une campagne électorale, Nathalie Loiseau, devenue tête de liste LREM pour les européennes de mai, a présenté sa démission dès mercredi matin.

Les deux autres départs reflètent une rivalité pour le même poste, celui de maire de Paris: Benjamin Griveaux comme Mounir Mahjoubi briguent tous deux l'investiture LREM pour mener les municipales de 2020 dans la capitale, un choix qui sera décidé en juin.

Merci à chaque personne qui s’est mobilisée pour faire du Numérique une chance pour tous. Heureux d'avoir pu servir le pays pendant deux ans auprès du Président et du Premier Ministre. En route pour un nouvel horizon. Paris doit donner sa chance à tous. #Paris2020 pic.twitter.com/zaWE3r87nJ — Mounir Mahjoubi (@mounir) March 27, 2019

Successeurs à venir

La présidence française n'a pas encore indiqué les noms de leurs remplaçants. Ils seront nommés d'ici lundi, date du prochain conseil des ministres, mais probablement pas avant vendredi, après le retour du Premier ministre Edouard Philippe du Qatar, selon des sources gouvernementales. Parmi les favoris figurent Clément Beaune, conseiller Europe d'Emmanuel Macron, qui remplacerait Mme Loiseau.

Ces trois départs portent à dix le nombre de membres du gouvernement qui sont partis, volontairement ou non, depuis le début du quinquennat.

Avant eux, sept ministres ont démissionné en un an et demi, une concentration de départs inédite en début de mandat par rapport aux prédécesseurs de Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac. Parmi eux, on compte trois ministres d'Etat: François Bayrou (Justice), Nicolas Hulot (Environnement) et Gérard Collomb (Intérieur). (ats/nxp)