Trois personnes ont été tuées lors d'une fusillade, tard vendredi soir, dans un appartement loué sur la plateforme Airbnb dans le centre de Toronto, la métropole économique canadienne, a indiqué la police. L'attaque a également fait deux blessés.

Trois personnes ont été tuées par balle et une quatrième a été blessée, a précisé la police dans un tweet. Une cinquième victime a été blessée à l'arme blanche. Sa vie n'est pas en danger. Aucune indication n'avait été donnée samedi matin sur l'identité des victimes ou les motivations de ces violences.

The Chief provided the following update: - Social gathering at a rented Airbnb - It is a single occurrence w/ 4 shooting victims. 3 have succumbed to their injuries/are deceased. The 4th has non-life threatening injuries. 5th was cut/injured, but was not shot. 1/2 #GO219180 ^ams

Pas rare

Le chef de la police de Toronto Mark Saunders a demandé aux éventuels témoins de la fusillade de se manifester et de contacter la police. Les victimes sont toutes de jeunes hommes, a indiqué la chaîne publique CBC.

Les échanges de coups de feu, souvent attribués à la violence entre gangs, ne sont pas rares à Toronto. La capitale économique canadienne a été le théâtre l'an dernier de quelque 490 fusillades, qui ont fait 44 morts, selon les statistiques de la police.

2/2. Chief Saunders is encouraging witnesses to come forward. If you heard or saw anything, please contact the Toronto Police or Crimestoppers. Homicide is leading the investigation and will provide an update when available. #GO219180 ^ ams