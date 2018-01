Du mazout est peut-être en train de fuiter du pétrolier iranien qui a sombré en mer de Chine orientale a dit vendredi l'Administration océanique nationale (SOA) chinoise. Cette informations ravive les craintes de conséquences désastreuses en termes de pollution.

Dans un communiqué, la SOA a précisé que plusieurs nappes, non répertoriées jusqu'ici, avaient été aperçues par des avions, des bateaux et des satellites a proximité du lieu de l'accident. L'une de ces nappes, située à 2,5 kilomètres à l'est du site du naufrage, pourrait suggérer une fuite de mazout, ce pétrole lourd très toxique utilisé comme carburant par les bateaux.

Il était difficile de dire à ce stade quelle quantité de mazout était encore à bord du superpétrolier Sanchi lorsqu'il a coulé. Des experts ont estimé cette quantité à environ 1000 tonnes lorsque la navire était entré en collision avec le cargo CF Crystal le 6 janvier.

Très nocif pour les organismes marins

Le mazout est hautement nocif pour les organismes marins et très difficile à extraire de la mer une fois qu'il s'y est déversé. Avant de sombrer, le Sanchi avait dérivé et été la proie des flammes. Les vents forts l'avaient éloigné des côtes chinoises, près desquelles l'accident s'était produit, et il avait dérivé en direction de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon.

Le navire, qui avait dans ses soutes 136'000 tonnes, soit près d'un million de barils de condensats - un pétrole brut ultra-léger et hautement inflammable - a sombré à la suite de plusieurs explosions qui avaient fragilisé la coque.

L'essentiel de cette cargaison de condensats s'est évaporé dans l'incendie qui a ravagé le bateau avant son naufrage.

Trois nappes

La SOA a dit qu'elle continuerait à surveiller l'évolution de la situation et son impact sur l'environnement. Trois nappes de pétrole couvrant une zone cumulée de 20,7 kilomètres carrés ont été enregistrées par satellite, la plus grande s'étalant sur 17,4 kilomètres carrés, poursuit la SOA. Le total de la surface recouverte par des nappes de brut a ainsi fortement diminué par rapport à la veille, selon la SOA. Celle-ci avait fait état auparavant de quatre nappes étalées sur plus de 100 kilomètres carrés.

Les corps de deux marins ont été récupérés sur le Sanchi avant qu'il ne coule et un troisième corps a été repêché en mer, près du navire. Les 29 autres membres d'équipage sont présumés morts.

Le ministère chinois des Transports a annoncé mercredi que les équipes de secours avaient localisé l'épave, qui repose par 115 mètres de fond, et préparaient l'envoi de robots sous-marins pour chargés de l'inspecter.

Le mastodonte gît au fond de l'eau, mais en surface la mer a continué de brûler : le naufrage du pétrolier iranien Sanchi pourrait provoquer une catastrophe écologique majeure en mer de Chine orientale https://t.co/SU7Jlplzo8 par @rebeccaludavis #AFP pic.twitter.com/OWhViDNuKp — Agence France-Presse (@afpfr) 15 janvier 2018

(ats/nxp)