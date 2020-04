Dans son point presse de lundi sur le coronavirus, le président américain Donald Trump s’est comme d’habitude montré optimiste, alignant les bonnes nouvelles. «Les efforts de longue date de Trump pour mettre en avant les aspects positifs de la lutte contre le virus étaient manifestes», note le «Washington Post», qui s’est penché sur certaines de ses déclarations douteuses.

L’une concerne la Suisse. «Trente États ont seulement un cas ou moins pour 1000 personnes - beaucoup moins que les cas par nombre d'habitants par exemple en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Irlande, en Suisse, à Singapour, en Belgique, en Espagne, en Norvège, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suède», a égrené le locataire de la Maison-Blanche.

Et les vingt autres?

Trente États américains auraient moins de cas par nombre d'habitants que tous ces pays européens? Le «Washington Post» estime que c’est probablement exact, même si ça permet de ne pas parler des vingt autres États, les plus touchés.

Mais le quotidien souligne surtout que cette comparaison n’a pas beaucoup de sens: «Lorsque vous comparez les régions les moins touchées du pays à des populations beaucoup plus larges telles que les pays européens, vous trouverez probablement des taux d'infection plus faibles.» Et d’ajouter que le «bilan global des décès ne baisse pas encore sensiblement» aux États-unis, où l’on dénombre plus de 42 000 morts.

Tous dans le même panier

De son côté, «Blick» précise qu’on compte en Suisse quelque 3,5 cas de coronavirus pour 1000 habitants et surtout que les spécialistes mettent en garde contre des comparaisons internationales trop précipitées, que ce soit sur les cas ou les décès. Et d’expliquer qu’il existe un consensus parmi les experts: «ce n'est qu'en été, après la première vague, que l'on pourra faire une première comparaison internationale».

Ajoutons qu’il est étonnant de mettre dans le même panier des pays européens très durement endeuillés comme l’Italie, l’Espagne ou la France (tous plus de 20 000 morts) avec d’autres largement épargnés, à l’image de la Norvège, qui dénombre moins de 200 décès.

Renaud Michiels