Provocateur à souhait, décidé à prendre tous les anti-Trump à rebrousse-poil, le fils aîné de Donald Trump a sorti mardi un livre confirmant son goût pour le combat politique, qui pourrait le pousser un jour à briguer lui aussi un mandat.

A en croire Donald Trump Junior, qui s'est livré mardi soir à une séance de dédicaces avec une trentaine d'admirateurs à Manhattan - à quelques encablures de la Trump Tower - c'est «le livre que les élites de gauche ne veulent pas que vous lisiez».

Intitulé «Hystériques: comment les progressistes se nourrissent de haine et veulent nous faire taire», l'ouvrage de près de 300 pages s'ouvre sur des propos délibérément polémiques.

Let’s send a loud message to the liberal elites. It would TRIGGER our haters coast to coast if we made the NYT list! This is the book that liberals don’t want you to read or share with others. Get your copy now! https://t.co/HKA9knF0Ko