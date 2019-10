Donald Trump a annoncé mardi que le successeur «numéro un» du chef du groupe Etat islamique tué lors d'un raid des forces américaines le week-end dernier avait lui aussi été «éliminé».

«Viens d'avoir confirmation que le remplaçant numéro un d'Abou Bakr al-Baghdadi avait été éliminé par les troupes américaines. (Il) aurait très certainement pris la tête (du groupe) - Maintenant il est mort aussi!», a tweeté le président américain. Le locataire de la Maison Blanche n'a pas donné l'identité de cet individu ni fourni de détails sur les circonstances de son décès.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!