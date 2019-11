Donald Trump avait affirmé plaisanter lorsqu'il avait dit être «l'Elu», mais pour l'un de ses ministres, c'est une évidence: le président républicain a été choisi par Dieu... comme son prédécesseur démocrate. «Vous savez, Barack Obama ne devient pas président des Etats-Unis si Dieu ne l'a pas décrété. Et Donald Trump non plus», a déclaré le ministre sortant de l'Energie, Rick Perry, sur la chaîne Fox News dans un entretien diffusé dimanche.

Levant soudainement la tête vers le ciel au détour d'une de ses conférences de presse improvisées, Donald Trump s'était autoproclamé fin août «l'Elu» choisi pour mener la guerre commerciale contre la Chine. Il avait ensuite affirmé qu'il plaisantait et éreinté les médias qui l'avaient pris au sérieux.

«Le projet de Dieu»

Faisant référence à cet épisode, Rick Perry, un chrétien pratiquant, a rapporté une conversation récente qu'il a eue avec le milliardaire républicain. «Je sais que des gens ont dit que vous aviez dit être l'Elu. Et j'ai répondu que vous l'étiez. J'ai dit si vous êtes un chrétien croyant, vous comprenez le projet de Dieu pour ceux qui nous gouvernent et nous jugent sur cette planète», a-t-il ajouté.

Fox & Friends preview an interview with Rick Perry, where he says that Trump is "the chosen one" and "sent by God to do great things"



Pete Hegseth: "God has used imperfect people forever," but what Trump "has withstood is unlike what really any other mortal could understand" pic.twitter.com/ITDAErMJiN