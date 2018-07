Le président américain Donald Trump a assuré mardi admettre les conclusions de ses services de renseignement selon lesquels la Russie a bien interféré dans la campagne présidentielle en 2016. Il cherchait à apaiser la vive controverse après son sommet avec Vladimir Poutine.

Le locataire de la Maison Blanche est revenu mardi sur ses déclarations jugées trop conciliantes à l'égard du maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Il a expliqué s'être mal exprimé à Helsinki quand il a dit n'avoir aucune raison de ne pas croire les dénégations de M. Poutine sur l'interférence de Moscou dans l'élection.

Lundi, il avait obstinément refusé de condamner Moscou pour l'ingérence dans la campagne présidentielle américaine. Donald Trump a tenu la «stupidité» de son propre pays pour unique responsable de la dégradation des relations américano-russes.

A Helsinki, Donald Trump a dit: «Je ne vois aucune raison pour laquelle cela serait la Russie (qui aurait procédé à cette ingérence)». Mardi, il a assuré qu'il souhaitait en fait énoncer les mots suivants: «Je ne vois aucune raison pour laquelle cela NE serait PAS la Russie» (qui aurait procédé à cette ingérence).

Isolé à Washington

De retour à la Maison Blanche, le président se retrouvait isolé jusque dans son propre camp. Sa tournée européenne a été jugée désastreuse. Elle l'a vu tourner le dos aux alliés des Etats-Unis et donner des gages au président russe.

Lui qui a si souvent qualifié de «faible» ses opposants, se voyait taxer de faiblesse par des voix émanant de tout l'échiquier politique. Mais, semblant imperméable à ce déluge de critiques et fidèle à lui-même, le président s'est accordé un auto-satisfecit sur son compte Twitter.

«Bien que j'ai eu une excellente rencontre avec l'Otan, levant d'importantes sommes d'argent, j'ai eu des entretiens bien meilleurs avec Vladimir Poutine de Russie. Malheureusement, les médias n'en font pas état - les médias Fake News sont déchaînés», a d'abord tweeté Donald Trump.

