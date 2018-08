Retournement de situation, Donad Trump annule le voyage de Mike Pompeo. Le président américain pointe du doigt le manque de progrès sur la dénucléarisation qu'il a en partie imputé à la Chine.

«J'ai demandé au secrétaire d'Etat Mike Pompeo de ne pas aller en Corée du Nord à ce stade, car j'ai le sentiment que nous ne faisons pas suffisamment de progrès en matière de dénucléarisation de la péninsule coréenne», a tweeté le président des Etats-Unis.

...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon!