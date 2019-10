Visé par une procédure explosive de destitution, Donald Trump a redoublé d'invectives jeudi contre l'opposition démocrate, franchissant un nouveau cap dans la provocation en suggérant ouvertement que la Chine enquête sur son rival démocrate Joe Biden.

Devant les caméras puis devant des retraités, le président américain a voulu montrer un côté combatif alors qu'au Congrès se déroulait la première grande audition d'un témoin-clé, à huis clos, dans l'enquête en vue de sa mise en accusation.

Les démocrates sont «fous», a accusé Donald Trump lors d'un discours en Floride. Ils ont lancé «cette bêtise de destitution parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas nous battre dans les règles» lorsqu'il tentera de décrocher un second mandat en novembre 2020, a-t-il affirmé.

Biden contre-attaque

Donald Trump est sous la menace d'une mise en accusation («impeachment») parce qu'il a demandé à son homologue ukrainien de l'aider à rassembler des informations compromettantes sur le démocrate Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors de la présidentielle de 2020.

Martelant que son échange avec Volodymyr Zelensky était «parfait», Donald Trump a déclaré jeudi qu'il pourrait «assurément» formuler la même demande auprès du président chinois. «La Chine devrait lancer une enquête sur les Biden parce que ce qui s'est passé en Chine est tout aussi grave que ce qui s'est passé en Ukraine», a-t-il insisté.

President Trump says he wants both Ukraine and China to investigate Joe Biden and his son https://t.co/61W3znhPM1 pic.twitter.com/dhC0tXKhww

«Monsieur le président, vous ne pouvez pas extorquer des gouvernements étrangers pour vous aider à être réélu», a rétorqué le premier intéressé, Joe Biden, sur Twitter. «Je sais que vous voulez truquer la primaire (démocrate, ndlr) et choisir votre rival, mais je ne vais pas bouger d'ici».

Mr. President, you cannot extort foreign governments to help you win re-election. It’s an abuse of power. It violates your oath of office. And it jeopardizes our national security. I know you want to rig the primary and pick your opponent, but I’m not going anywhere. https://t.co/LZQ8W3fmU6