Corée du Nord - USA: une poignée de main vers la paix? Poignée de main historique entre Donald Trump et Kim Jong Un. Elle marque l'ouverture d'un sommet lourd d'enjeux pour l'Asie et le monde.

Donald Trump a déclaré mardi qu'il participerait bien à un second sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et que leurs équipes travaillaient à son organisation.

Le président américain a précisé que trois ou quatre sites différents étaient examinés pour accueillir cette nouvelle rencontre qui, a-t-il ajouté, n'aurait probablement pas lieu à Singapour.

L'île-Etat a accueilli en juin dernier le sommet historique entre les deux dirigeants. Kim Jong-un et Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine qu'il a reçu ce week-end à Pyongyang, se sont mis d'accord sur l'organisation dès que possible d'un second sommet. (ats/nxp)