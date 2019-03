«Pas de collusion! Pas d'obstruction!». Avec une forme de jubilation, Donald Trump a fait jeudi dans le Michigan son retour sur les estrades de campagne, où il a longuement invoqué le souvenir de sa victoire de 2016.

