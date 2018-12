Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche avoir discuté avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan du retrait «lent et extrêmement coordonné» des troupes américaines de Syrie.

«Je viens d'avoir une conversation téléphonique longue et productive» avec M. Erdogan, a-t-il tweeté, ajoutant avoir également discuté du groupe Etat islamique (EI), «de notre engagement mutuel en Syrie» et de relations commerciales «considérablement accrues».

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.