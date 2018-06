Donald Trump et Kim Jong Un étaient en route mardi matin pour un face-à-face historique et longtemps inimaginable après des décennies de tensions liées aux ambitions nucléaires de Pyongyang. Les deux hommes aux parcours et au style radicalement différents, que plus de 30 ans séparent, ont quitté leur hôtel de Singapour peu après 08H00.

La poignée de main entre le président américain et le dirigeant nord-coréen, prévue à 09H00 (01H00 GMT) dans un hôtel de luxe sur l'ile de Sentosa, sera observée avec attention par des millions de personnes à travers le monde et aura sa place dans les livres d'histoire. Elle sera suivie d'un tête-à-tête en présence seulement des interprètes, d'une rencontre avec leurs équipes respectives puis d'un déjeuner de travail.

Happening now: President Trump departs his hotel for historic meeting with North Korea's Kim Jong Un. https://t.co/M6pEo0za15 pic.twitter.com/MqDdklPjYW — ABC News (@ABC) 12 juin 2018

Happening now: North Korea's Kim Jong Un departs his hotel for historic meeting with Pres. Trump. https://t.co/M6pEo0QKSD pic.twitter.com/dvqKDtttMI — ABC News (@ABC) 12 juin 2018

«Nous allons tous savoir rapidement si un véritable accord, pas comme ceux du passé, peut intervenir», a lancé sur Twitter Donald Trump, qui a pris de grands risques en faisant le pari, à la surprise générale, qu'un sommet avec Kim Jong Un le pousserait à renoncer à son arsenal nucléaire.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 juin 2018

The fact that I am having a meeting is a major loss for the U.S., say the haters & losers. We have our hostages, testing, research and all missle launches have stoped, and these pundits, who have called me wrong from the beginning, have nothing else they can say! We will be fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 juin 2018

Un peu plus de 500 jours après son arrivée à la Maison Blanche, il joue l'un des moments les plus importants de sa présidence sur la scène internationale, où il s'est mis nombre de dirigeants à dos, y compris parmi les alliés des Etats-Unis.

En dépit de la spectaculaire détente diplomatique des derniers mois, nombre de points d'interrogation pèsent sur ce sommet entre les deux dirigeants aux coupes de cheveux désormais célèbres, chacune de leur style. «Je pense que cela va très bien se passer», a-t-il lancé lundi avec enthousiasme en évoquant sa rencontre avec l'homme avec lequel il a échangé menaces et insultes pendant des mois.

La décontraction de Kim

Kim Jong Un, qui n'avait jusqu'à cette année jamais effectué la moindre visite officielle à l'étranger, n'a encore rien dévoilé de son jeu. Mais il est apparu très décontracté depuis son arrivée à Singapour. Lundi soir, le dirigeant nord-coréen, à la tête de l'un un des pays les plus fermés au monde, s'est offert une spectaculaire sortie nocturne, visitant, visiblement ravi, les hauts lieux touristiques de la ville.

Un selfie avec Kim Jong-un ? Pour le ministre des Affaires étrangères de Singapour, c'est oui. https://t.co/qUkJHty2eL pic.twitter.com/v2yVXdSk9b — BFMTV (@BFMTV) 11 juin 2018

Comment vont se parler les deux hommes ? Donald Trump sera-t-il aussi tactile qu'il sait l'être avec ses homologues des grandes puissances ? Combien de temps durera la rencontre ? Et aboutira-t-elle à la signature d'une déclaration commune? Autant de questions auxquelles quelque 5000 journalistes venus à Singapour du monde entier, selon l'exécutif américain, attendent une réponse.

L'arsenal nucléaire nord-coréen, qui a valu à Pyongyang une impressionnante série de sanctions de l'ONU au fil des ans, sera au coeur des discussions. Personnage central de ce dialogue, le chef de diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a rencontré Kim Jong Un à deux reprises, a assuré lundi que les discussions avaient progressé rapidement au cours des ultimes rencontres, se disant «très optimiste quant aux chances de réussite».

Avare en détails, il a simplement souligné que les Etats-Unis étaient prêts à apporter à la Corée du Nord des «garanties de sécurité uniques, différentes» de celles proposées jusqu'ici, si elle répondait aux demandes américaines.

Objectif affiché de Washington: la dénucléarisation «complète, vérifiable et irréversible» de la péninsule. Pyongyang, qui a multiplié depuis 2006 les essais nucléaires et balistiques, s'est déclaré favorable à une dénucléarisation tout en restant jusqu'ici très vague sur les contours de cette dernière.

Possible résultat concret évoqué côté américain: un accord de principe pour mettre fin à la guerre de Corée. Le conflit de 1950-1953 avait en effet été conclu avec un armistice et non par un traité de paix: Nord et Sud sont donc techniquement toujours en guerre.

«Dès la première minute»

Trump, qui met inlassablement en avant son sens de la négociation et son instinct, assure qu'il saura «dès la première minute» de sa rencontre avec l'homme fort de Pyongyang si ce dernier est déterminé à bouger.

Et si, en dépit de préparatifs chaotiques, des signaux parfois contradictoires envoyés par l'administration Trump, d'une annulation suivie presque immédiatement d'une reprise des contacts, ce président atypique réussissait là où tous ses prédécesseurs ont échoué ?

Analystes et historiens jugent qu'il existe une ouverture mais rappellent à l'unisson que le régime de Pyongyang est passé maître dans l'art des promesses non tenues. En 1994 puis en 2005, des accords avaient été conclus mais aucun d'entre eux n'a jamais été réellement appliqué.

«Trump va probablement crier victoire quel que soit le résultat du sommet, mais la dénucléarisation de la péninsule coréenne est un processus qui prendra des années», estime Kelsey Davenport, de l'Arms Control Association. Le 'vrai test' sera «l'adoption ou non par la Corée du Nord de mesures concrètes pour réduire la menace que représentent ses armes nucléaires.»

Le chef de la diplomatie américaine assure pourtant que la situation est, cette fois, profondément différente. Et que la rencontre portera ses fruits. «Il y a seulement deux hommes qui peuvent prendre des décisions d'une telle importance. Ces deux hommes seront assis dans la même pièce», a-t-il affirmé à la veille du rendez-vous crucial. (afp/nxp)