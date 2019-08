Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que les Etats-Unis n'étaient «pas impliqués» dans l'explosion apparente d'une fusée en Iran.

Lancement d'une fusée Safir

Dans un tweet accompagné d'une image satellite, M. Trump a affirmé que cet «accident catastrophique» s'était produit lors des «derniers préparatifs» du lancement d'une fusée Safir sur le site de Semnan, dans le nord de l'Iran.

«J'adresse mes meilleures pensées à l'Iran et lui souhaite bonne chance pour trouver ce qui s'est passé», a-t-il écrit.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3