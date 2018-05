Le président américain Donald Trump a laissé entendre mercredi soir, d'un tweet, qu'une annonce sur le sort des trois Américains détenus en Corée du Nord, qu'il a qualifié d'«otages», était imminente. Les Etats-Unis demandent depuis plusieurs mois la libération de ces trois hommes: Kim Hak-song, Kim Sang-duk et Kim Dong-chul.

Plusieurs sources ont indiqué à l'AFP qu'ils pourraient avoir changé de lieu de détention en amont de leur possible libération à l'occasion - ou en amont - du sommet à venir entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un.

«Comme tout le monde le sait, l'administration précédente a longtemps demandé que trois otages soient libérés d'un camp de travail nord-coréen, mais sans succès», a écrit le président américain. «Restez à l'écoute!», a-t-il ajouté, fidèle à son style très direct sur Twitter.

As everybody is aware, the past Administration has long been asking for three hostages to be released from a North Korean Labor camp, but to no avail. Stay tuned!