Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé mercredi que son pays garderait le contrôle de la sécurité à l'ouest du Jourdain, y compris en Cisjordanie occupée, en cas de règlement politique avec les Palestiniens, selon la presse israélienne.

M. Netanyahu réagissait aux propos du président américain Donald Trump qui s'est déclaré favorable pour la première fois à une solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien.

