Donald Trump a réagi aux différentes critiques qui lui ont été adressées par les médias durant sa visite de Porto Rico en postant sa propre version de l'histoire. La vidéo est assez longue, environ dix minutes, et elle est censée combattre la prétendue mise en scène de l'actualité opérée par les principaux organes de presse américains.

On voit d'abord les nombreux efforts entrepris pour reconstruire l'île. Puis on entend différents témoignages. Enfin, vers la fin du montage, la musique se fait plus forte: le président, au ralenti, fait enfin son entrée. On croirait voir un passage oublié du film Il faut sauver le soldat Ryan. (nxp)