Le président américain Donald Trump n'assistera pas aux obsèques de John McCain à Washington ce week-end, a annoncé lundi un porte-parole du sénateur républicain.

Funérailles nationales

«Le président n'assistera pas, d'après ce que nous savons, aux funérailles», a déclaré Rick Davis lors d'une conférence de presse dans l'Arizona, où John McCain vivait.

Décédé samedi à 81 ans, John McCain avait expressément demandé à ce que le président ne soit pas présent à ses obsèques, selon des médias américains.

Les funérailles nationales auront lieu samedi prochain dans l'imposante cathédrale de la capitale fédérale, en présence de nombreux élus et dignitaires américains et étrangers.

Les anciens présidents Barack Obama et George W. Bush, un démocrate et un républicain, devraient prononcer des éloges funèbres, à la demande de John McCain.

L'enterrement, dans l'intimité familiale, aura lieu dimanche au cimetière de l'Académie navale d'Annapolis, à une heure à l'est de Washington.

Message posthume

Rick Davis a également lu un message posthume laissé par l'ancien pilote torturé pendant la guerre du Vietnam et candidat malheureux à la Maison Blanche. Plusieurs extraits ont sonné comme des critiques à peine voilées à l'adresse de Donald Trump.

