Les documents confidentiels rassemblés dans le cadre de l'enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016, dont Donald Trump a promis lundi la publication, ne seront finalement pas divulgués dans l'immédiat, a-t-il annoncé vendredi. Il a invoqué les réserves du ministère de la Justice.

I met with the DOJ concerning the declassification of various UNREDACTED documents. They agreed to release them but stated that so doing may have a perceived negative impact on the Russia probe. Also, key Allies’ called to ask not to release. Therefore, the Inspector General.....

L'inspecteur général du ministère va les examiner très vite et «agira rapidement», dit-il sur Twitter. «En fin de compte, je peux toujours les déclasser si cela s'avère nécessaire», ajoute le président.

Donald Trump, qui parle d'une «chasse aux sorcières», a promis de «déclasser» ces documents pour tenter de discréditer l'enquête du procureur Robert Mueller. Son initiative a soulevé l'indignation dans les rangs démocrates, où ont l'accuse d'abuser de son pouvoir et de politiser l?enquête avant les élections de mi-mandat, le 6 novembre.

....has been asked to review these documents on an expedited basis. I believe he will move quickly on this (and hopefully other things which he is looking at). In the end I can always declassify if it proves necessary. Speed is very important to me - and everyone!