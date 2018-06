Donald Trump s'est envolé samedi plein d'optimisme pour son sommet avec le dirigeant Kim Jong Un à Singapour, une «occasion unique» de résoudre la question du nucléaire nord-coréen, sur laquelle ses prédécesseurs à la Maison Blanche ont tous échoué. «J'ai l'impression que Kim Jong Un veut faire quelque chose d'important pour son peuple, et il en a l'opportunité... C'est une occasion unique» qui «ne se représentera jamais», a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse au Canada, où il participait au sommet du G7, à La Malbaie.

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before...