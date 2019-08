Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il y avait «beaucoup de progrès» dans les négociations de paix avec les talibans tout en avertissant qu'il avait le pouvoir d'anéantir une bonne partie de l'Afghanistan en quelques jours.

«Nous avons fait beaucoup de progrès. Nous parlons», a confié Donald Trump aux journalistes. Le dirigeant républicain a néanmoins estimé que les forces armées américaines «pourraient l'emporter en Afghanistan en deux, trois ou quatre jours», alors que les Etats-Unis sont engagés dans ce conflit depuis maintenant 18 ans. «Mais je ne cherche pas à tuer 10 millions de personnes», a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

L'ancien magnat de l'immobilier avait fait un commentaire similaire au mois de juillet mais il a précisé, cette fois-ci, que cela n'impliquerait pas d'armes nucléaires: «Je parle d'armes conventionnelles».

«Prêts pour un bon accord»

Ses déclarations interviennent au moment où l'émissaire américain pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a repris, à Doha, les négociations de paix avec les talibans. «Les talibans indiquent qu'ils souhaiteraient conclure un accord. Nous sommes prêts pour un bon accord», a-t-il écrit vendredi sur Twitter. «Nous cherchons un accord de paix pas un accord de retrait; un accord de paix qui nous permet le retrait», a-t-il développé.

The Taliban are signaling they would like to conclude an agreement. We are ready for a good agreement. #AfghanPeaceProcess