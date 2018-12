Le président américain Donald Trump a persisté mardi dans ses critiques contre la Banque centrale, qui «augmente les taux d'intérêt trop rapidement» dans un contexte d'inquiétude sur la croissance de la première économie mondiale.

«Ils augmentent les taux d'intérêt trop rapidement, c'est mon opinion» a affirmé M. Trump à la presse, revenant sur la hausse d'un quart de point décidée la semaine dernière par la Réserve fédérale.

«Le fait est que l'économie va si bien qu'ils augmentent les taux d'intérêt, et c'est une forme de sécurité», a-t-il poursuivi, même si la Bourse de New York a encaissé la semaine dernière sa pire semaine depuis 2008.

La veille, il avait affirmé que la «Fed» était «le seul problème» de l'économie américaine, estimant que ses membres «ne sentent pas le marché» et alimentent l'anxiété des investisseurs.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!