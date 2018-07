Le président américain Donald Trump a assuré jeudi être «prêt» pour son face-à-face avec son homologue russe Vladimir Poutine, ironisant sur les journalistes qui s'interrogent sur son manque d'expérience et de préparation.

«Poutine est très préparé mais Trump sera-t-il prêt?», a-t-il lancé, s'amusant des interrogations formulées par certains experts concernant son sommet avec l'homme fort du Kremlin le 16 juillet à Helsinki, en Finlande. «Vous savez, le président Poutine est du KGB et ceci et cela» a-t-il ajouté, en référence aux anciennes fonctions du président russe. «Croyez-moi, tout va bien se passer!», a-t-il répondu, lors d'un meeting de campagne devant ses partisans à Great Falls, dans le Montana.

