Donald Trump a de nouveau réclamé dimanche l'identité du lanceur d'alerte à l'origine de la procédure de destitution à son encontre qui, selon son avocat, se tient prêt à répondre aux questions des républicains.

«Le lanceur d'alerte a tellement tort qu'IL doit sortir de l'ombre», a tweeté le président américain dans la matinée. «Les médias bidons savent qui c'est mais, comme ils sont au service des démocrates, ils ne veulent pas le dire», a-t-il poursuivi.

«Révélez qui est le lanceur d'alerte et mettez un terme à l'arnaque de la destitution», a ajouté le locataire de la Maison Blanche qui a plusieurs fois mis en doute la crédibilité de ce témoin.

The Whistleblower got it sooo wrong that HE must come forward. The Fake News Media knows who he is but, being an arm of the Democrat Party, don’t want to reveal him because there would be hell to pay.

Reveal the Whistleblower and end the Impeachment Hoax!