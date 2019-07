Le président américain Donald Trump a reçu vendredi à la Maison Blanche les deux astronautes de la mission Apollo 11 encore en vie, Buzz Aldrin et Michael Collins, à la veille du 50e anniversaire du premier alunissage d'humains.

«Nous y remettons du glamour»

«Demain est un très grand jour», a déclaré Donald Trump. «Cinquante ans après que nous avons planté un beau drapeau américain sur la Lune».

«Nous y remettons du glamour», a-t-il dit de l'exploration spatiale. «C'est beau». Neil Armstrong, premier homme à avoir foulé le sol lunaire et commandant de la mission Apollo 11, est mort en 2012. Ses fils Eric et Mark, ainsi que leurs familles, étaient présents dans le Bureau ovale. Le président Trump leur a demandé de se signaler en levant la main.

Deux derniers astronautes en vie

Buzz Aldrin, aujourd'hui âgé de 89 ans, avait posé le pied sur la Lune peu après Armstrong.

Quant à Michael Collins, 88 ans, il était resté en orbite lunaire à bord du «module de commande», le vaisseau qui a ensuite permis à l'équipe de rentrer sur Terre. La mission avait décollé le 16 juillet 1969 et Armstrong et Aldrin avaient aluni le 20 juillet en utilisant le module lunaire.

Cet anniversaire sera célébré en particulier samedi à Houston, où se situait la salle de contrôle de la Nasa, au centre spatial Johnson.

«Excellent rendez-vous avec le président Donald Trump! Nous avons parlé de l'avenir de l'Amérique dans l'espace, de la façon de relever les défis spatiaux, et de la nécessité de continuer à explorer au-delà de l'horizon», a tweeté le compte de Buzz Aldrin (qui a dit mercredi que des collaborateurs tweetaient pour lui).

«Gardons la grandeur de l'Amérique dans l'espace!» a conclu «Buzz».

