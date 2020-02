Sanders et Buttigieg vainqueurs?

Remplissant le vide, deux candidats clamaient en attendant le succès: le sénateur Bernie Sanders, qui était en tête des sondages et avait failli remporter l'Iowa contre Hillary Clinton il y a quatre ans, et le jeune ex-maire modéré Pete Buttigieg. L'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, semblait lui avoir réalisé une contre-performance, selon les résultats de quelques grands bureaux de vote, et une estimation publiée par le camp Sanders.



Le parti démocrate de l'Iowa a justifié la retenue des résultats par des «incohérences» dans les chiffres, et expliquait vouloir s'assurer de la fiabilité des données, mais restait quasi-muet. L'application utilisée par les responsables des 1700 bureaux de vote était mise en cause dans de nombreux témoignages.



Pressés par le calendrier, les candidats démocrates ont déjà quitté l'Iowa pour le New Hampshire, qui votera le 11 février lors d'une élection primaire normale, c'est-à-dire avec des bulletins de vote.