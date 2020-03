Le président américain Donald Trump a signé vendredi le plan de relance adopté par le Congrès pour soutenir la première économie mondiale, asphyxiée par le coronavirus. Ces mesures mobiliseront 2000 milliards de dollars.

«Nous avons été frappés par l'ennemi invisible et nous avons été durement frappés», a déclaré M. Trump lors d'une cérémonie de signature dans le Bureau ovale. Le locataire de la Maison Blanche a une nouvelle fois prédit un rebond économique «spectaculaire» aux Etats-Unis une fois le combat contre le virus achevé.

Le texte prévoit notamment l'envoi d'un chèque de 1200 dollars à de nombreux Américains, près de 400 milliards de dollars d'assistance aux petites entreprises, et 500 milliards d'aide aux grandes sociétés, qui seront soumises à la surveillance d'un contrôleur général. Cent milliards de dollars sont destinés aux hôpitaux et 30 milliards sont destinés à financer la recherche sur les vaccins et traitements du Covid-19.

Il alloue également 25 milliards de dollars aux compagnies aériennes, quatre milliards aux compagnies de fret aérien et trois milliards aux entrepreneurs pour payer les salaires, en plus de 25 milliards de dollars de prêts et de garanties de prêts aux compagnies aériennes et de quatre milliards de dollars au fret aérien.

I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESAct???????? https://t.co/0WnTNFZPZD