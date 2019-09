Donald Trump a suggéré lundi d'«arrêter pour trahison» le parlementaire démocrate Adam Schiff, qui supervise l'enquête pour destitution engagée contre lui, manifestant sa volonté d'en découdre avec l'opposition.

«Adam Schiff a fait, illégalement, une déclaration FAUSSE et terrible, sur mon échange avec le président ukrainien, en assurant que c'était moi qui l'avais tenue», a écrit le président américain dans une série de tweets matinaux.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?