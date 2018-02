Le président américain Donald Trump a suggéré, vendredi lors d'un rassemblement annuel de conservateurs, que le policier armé qui n'est pas intervenu lors de la fusillade au lycée de Floride le 14 février était un «lâche», ou qu'il avait peut-être été paralysé par la peur. «Ils sont entraînés, il n'a pas réagi convenablement sous la pression ou c'est un lâche», a dit le président, citant nommément Scot Peterson, adjoint du shérif du comté de Broward qui avait déjà été identifié jeudi soir.

M. Peterson était attaché à la protection du lycée. «A coup sûr, il a fait du mauvais boulot. Il n'y a aucun doute à ce sujet», a ajouté M. Trump, disant avoir été «surpris» que les autorités aient divulgué son identité, avant d'affirmer: «Il mérite qu'elle soit publique».

Le shérif du comté de Broward, où se trouve le lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, a indiqué jeudi soir que M. Peterson «se trouvait bien sur le campus (...) tout au long» de la fusillade qui a fait 17 morts. «Il était armé, il était en uniforme», a ajouté Scott Israel, précisant qu'il avait pu voir dans des vidéos son adjoint «prendre position» à l'extérieur du bâtiment où se déroulait la fusillade «et il n'est jamais entré». Il aurait dû «entrer, aborder le tueur, tuer le tueur», a estimé M. Israel. Selon le shérif, M. Peterson a démissionné après sa suspension sans rémunération.

#BREAKING Armed deputy at Stoneman Douglas "never went in." Sheriff Israel says deputy Scott Peterson has since resigned after being suspended without pay. https://t.co/8GHf1UCr8G pic.twitter.com/OieCy18Ank