#Fater, comme un signe de ralliement derrière ce hashtag sur les réseaux sociaux. Des milliers de musulmans, laïcs ou athées, s’échangent ainsi des adresses en Tunisie, où il est encore possible en journée de trouver des établissements publics ouverts où manger et boire. De plus, oser se sustenter ou s’hydrater en public durant le mois de ramadan, c’est risquer de plus en plus souvent de se faire insulter ou dénoncer et arrêter par la police.

Cette période, considérée comme sacrée pour les pratiquants, invite au jeûne du lever au coucher du soleil, afin de notamment se consacrer à la méditation et à la spiritualité basée sur le Coran. Cette année, ramadan a débuté le 16 mai et prendra fin le 14 juin au soir. Depuis des années, ils sont cependant de plus en plus, nombreux, en Tunisie, mais aussi au Maroc et en Algérie, à refuser ce diktat politico-religieux qui les oblige socialement à jeûner. À travers diverses associations, ils osent manifester pour réclamer que leurs libertés et leurs droits individuels soient protégés par les autorités. Rare pays musulman et laïc, la Tunisie a longtemps été tolérante et ouverte d’esprit par rapport à cela. Pourtant, le seul fait de fumer une clope sur le domaine public peut désormais vous conduire en prison, pour outrage aux bonnes mœurs.

Une atteinte aux libertés

«Ce sujet existe depuis longtemps en Tunisie, rappelle la présidente du Forum pour un islam progressiste, Saïda Keller-Messahli. Ce pays était laïc et son premier président Bourguiba lui-même avait bu un verre de jus d’orange devant une caméra en 1960 pendant le ramadan pour dire aux gens que le travail est plus important que le jeûne et que chacun est libre de jeûner ou pas.» Cette problématique revient dès lors régulièrement, constate Saïda Keller-Messahli, «car il touche aux libertés individuelles, comme la liberté de conscience, garanties par la nouvelle Constitution tunisienne.» Baptisé #Fater («non-jeûneur» en tunisien), un collectif s’est créé et ses membres ont osé manifester le dimanche 27 mai à quelques mètres du Ministère de l’intérieur, à Tunis, pour protester contre une décision du gouvernement de fermer les cafés et les restaurants du pays durant la période du ramadan. Sous le slogan #Mouch_Bessif, (ndlr: «ce n’est pas une obligation»), ils dénoncent le jeûne imposé et les arrestations de ceux qui le refusent, et ont rappelé l’aspect anticonstitutionnel d’une telle mesure. Des associations, dont la Ligue tunisienne des droits de l’homme et l’Association tunisienne des femmes démocrates, ont déclaré être prêtes à saisir la justice pour faire respecter les libertés individuelles garanties par la Constitution de 2014. Car aucune loi n’interdit officiellement en Tunisie de boire ou de manger dans un café-restaurant durant ramadan. Pourtant, en juin 2017, cinq individus avaient été condamnés à un mois de prison pour avoir mangé ou fumé en public durant cette «période sacrée».

Atmosphère moins tolérante

De retour de Tunisie, la Zurichoise Saïda Keller-Messahli témoigne de l’atmosphère désormais moins tolérante qui règne dans son pays d’origine. «Depuis les années 60, on trouvait toujours des cafés ou des restaurants ouverts de jour durant la période de ramadan dans les grandes villes et leur agglomération, se rappelle cette militante pour les droits humains. Mais cette année, il semble impossible d’en trouver un seul d’ouvert. Le climat est devenu plus autoritaire pendant la journée», déplore-t-elle. Selon elle, ce mouvement de contestation prend-il de l’ampleur? «Je ne pense pas, mais il se manifeste avec plus de courage face à une société menacée par le danger de l’islamisation dans tous les domaines de la vie. Et donc aussi une menace contre le principe laïc de la séparation stricte entre le religieux et le politique», décrit Saïda Keller-Messahli. (Le Matin)