Twitter a décidé lundi de réduire à 400 le nombre de comptes auxquels on peut s'abonner chaque jour, contre 1000 précédemment, pour mieux lutter contre les spams, ces messages indésirables envoyés automatiquement par des comptes fantômes.

«S'abonner, se désabonner, s'abonner, se désabonner. Qui fait cela ? Les spammers . Du coup, nous modifions le nombre de comptes que vous pouvez (commencer à) suivre pour le faire passer à 400 contre 1.000 par jour. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien», a écrit sur son compte @TwitterSafety le réseau social, qui s'est lancé depuis quelques mois dans un grand ménage pour assainir sa plateforme.

Follow, unfollow, follow, unfollow. Who does that? Spammers. So we’re changing the number of accounts you can follow each day from 1,000 to 400. Don’t worry, you’ll be just fine.