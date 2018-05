Manifestations, conférence de presse, projection d'un film: les organisations syndicales françaises, qui sont divisées sur la ligne de conduite à adopter face aux réformes sociales du gouvernement, tiennent des actions dispersées en ce 1er Mai.

La CGT prévoit la tenue de plus de 240 manifestations en France. «L'objectif, c'est de dire que la politique sociale du gouvernement ne correspond pas aux attentes. (...) Et puis de proposer d'autres choses: augmentation des salaires et des pensions», a expliqué le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, sur BFMTV. La centrale défilera seule sur le territoire. Les autres organisations représentatives des salariés, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC, ont donné une fin de non-recevoir à toute action unitaire.

La CFDT a fait savoir qu'elle organisait un 1er mai «revendicatif et culturel», avec la CFTC et l'Unsa, deux autres syndicats dits réformistes. A Paris, elle diffusera le film «7 Minuti» du réalisateur italien Michele Placido, qui traite de dialogue social et de négociation collective.

Le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau, prévoit de son côté une conférence de presse dans la capitale pour «présenter les grandes orientations de Force ouvrière» issues du 24e congrès, réuni la semaine passée à Lille.

Climat social tendu

La préfecture de police de Paris craint des violences et des dégradations dans le défilé de la capitale de la part de groupes extrémistes. Selon elle, ces derniers entendent s'en prendre aux forces de l'ordre et aux «symboles du capitalisme».

Le climat social est particulièrement tendu en France, entre les cheminots de la SNCF qui ont déclenché le 3 avril une grève par intermittence pour dénoncer la réforme du ferroviaire, les syndicats de la fonction publique qui s'opposent à la refonte du service public, certains étudiants, vent debout contre la loi modifiant l'accès à l'université, ou encore les retraités fâchés par la hausse de la CSG.

A cela se greffent des mobilisations dans le secteur privé. L'intersyndicale d'Air France, par exemple, a appelé à quatre nouveaux jours de grève en mai.

Arrestations en Turquie

Le 1er mai a également été célébré dans plusieurs autres pays. En Turquie, des milliers de personnes ont pris part à des rassemblements autorisés à Istanbul, Ankara et dans d'autres villes.

Mais la police a également arrêté 52 personnes à Istanbul et placé la ville sous un contrôle renforcé, alors que l'opposition s'apprêtait à manifester. La fête annuelle des travailleurs a été marquée dans le passé par des confrontations entre manifestants et policiers et le pouvoir a empêché ces dernières années l'accès aux lieux de manifestation.

Millions de manifestants à Cuba

De l'autre côté de l'Atlantique, le nouveau président cubain Miguel Diaz-Canel et son prédécesseur Raul Castro ont reçu un soutien appuyé des militants syndicaux lors du défilé du 1er mai. Ce dernier a réuni plusieurs centaines de milliers de personnes à La Havane.

Organisé dans toutes les villes de l'île caribéenne, le défilé du 1er mai mobilise traditionnellement au-delà des travailleurs, comptant avec la participation de mères au foyer, d'étudiants et autres militants du Parti communiste de Cuba (PCC). Selon la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), 6 millions de personnes, sur une population de 11,2 millions, devaient battre le pavé ce mardi matin. (ats/nxp)