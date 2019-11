«J'ai souhaité acheter ces objets pour qu'ils ne soient pas utilisés à des fins de propagande néonazie. Ma démarche est totalement apolitique et neutre», explique Abdallah Chatila dans un entretien avec le Matin Dimanche. Ces objets liés au régime nazi ont été mis aux enchères mercredi à Munich.

«Le populisme d'extrême droite et l'antisémitisme sont en train de d'avancer dans toute l'Europe et dans le monde. Je ne voulais pas que ces objets tombent en de mauvaises mains et soient utilisés par des personnes aux intentions malhonnêtes», ajoute-t-il.

L'entrepreneur genevois a ainsi déboursé environ 600 000 francs pour acquérir dix lots, les plus symboliques, sur les 800 proposés. Pour lui, «il faudrait brûler» ces reliques, mais à des fins de mémoires, il a décidé de les donner à l'association Keren Hajessod qui devrait les exposer dans un musée, vraisemblablement en Israël.

Pour Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (Cicad), cette «action est très louable. Abdallah Chatila mérite notre respect pour son intervention déterminée».

Cette vente aux enchères d'effets personnels de dirigeants nazis avait suscité l'indignation. (ats/Le Matin)