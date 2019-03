Un Irakien a été interpellé lundi à Vienne, a indiqué mercredi le parquet de la capitale autrichienne. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre «des attaques terroristes» en dégradant des installations ferroviaires en Allemagne en octobre et décembre 2018.

Cet homme de 42 ans est soupçonné, selon la même source, d'être impliqué dans deux incidents distincts, qui n'avaient fait ni victime ni dégât majeur, intervenus sur des lignes de chemin de fer en Allemagne. Le suspect est présumé avoir «mené des attaques terroristes sur des voies ferrées en Allemagne en octobre et décembre 2018», a annoncé le parquet de Vienne.

Il a, selon un communiqué distinct des parquets de Munich et Berlin ainsi que de la police bavaroise, «des sympathies manifestes pour le groupe Etat islamique». Les autorités allemandes font état de présomptions «d'infractions terroristes, de tentative de meurtre et d'importantes dégradations matérielles et d'appartenance à un groupe terroriste» à l'encontre de cet homme qui résidait à Vienne.

«Dommages légers»

Une première tentative de sabotage présumé est intervenue début octobre 2018 lorsqu'un câble d'acier avait été placé sur une voie de chemin de fer reliant Nuremberg à Munich. Un train longue distance avait brisé ce câble et subi des «dommages légers».

Puis fin décembre 2018, une caténaire endommagée avait été retrouvée sur une ligne de chemins de fer près de Berlin, «une attaque comparable» à celle du mois d'octobre, ont indiqué mercredi les autorités allemandes qui n'avaient pu établir de lien immédiat entre les deux incidents à l'époque des faits.

Dans les deux cas, des documents portant des inscriptions en langue arabe avaient été retrouvés, avaient à l'époque indiqué les enquêteurs. Un drapeau du groupe Etat islamique (EI) avait également été découvert sur la ligne de chemin de fer visée près de Berlin. (afp/nxp)