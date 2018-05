Mercy, de la Méditerranée à l’Eurovision





L’histoire de Miracle ressemble furieusement à celle de Mercy. Nigériane également, Taiwo avait aussi rejoint la Libye l’an dernier avant d’embarquer pour l’Europe. Elle avait été sauvée par le même navire, l’Aquarius. Et avait aussi accouché à bord, donnant naissance à la petite Mercy (Miséricorde) le 21 mars 2017. Puis avait été menée en Sicile. Ce destin avait ému le duo Madame Monsieur: ils en avaient tiré une chanson qui a représenté la France lors du dernier Eurovision, en mai.



Que deviennent Taiwo et sa fille? Elles sont toujours en Sicile, dans le plus grand camp de réfugiés d’Europe, le Centre de Mineo. Grâce à Alessandro Puglia, un journaliste sicilien qui les soutient, elles ont vu l’Eurovision depuis le local de la Croix-Rouge du camp. Le week-end dernier France Inter expliquait qu’elles ont obtenu un permis de séjour de deux ans. Et que Mercy, aujourd’hui 14 mois, et sa maman «devraient quitter le camp dans les jours qui viennent pour rejoindre un foyer plus adapté à leurs besoins».



Que deviennent Taiwo et sa fille? Elles sont toujours en Sicile, dans le plus grand camp de réfugiés d’Europe, le Centre de Mineo. Grâce à Alessandro Puglia, un journaliste sicilien qui les soutient, elles ont vu l’Eurovision depuis le local de la Croix-Rouge du camp. Le week-end dernier France Inter, expliquait qu’elles ont obtenu un permis de séjour de deux ans. Et que Mercy, aujourd’hui 14 mois, et sa maman «devraient quitter le camp dans les jours qui viennent pour rejoindre un foyer plus adapté à leurs besoins».