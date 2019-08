Le chef de la police d'une ville du Texas s'est excusé face à l'indignation suscitée par une photographie de deux de ses agents escortant un Noir tenu par une corde, alors qu'eux-mêmes montaient à cheval. De nombreux internautes ont été choqués par le cliché, devenu viral.

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH