Un Palestinien a été tué dimanche par des tirs israéliens près de Nilin, à l'ouest de Ramallah en Cisjordanie occupée, ont indiqué le ministère palestinien de la Santé et l'armée israélienne. L'armée israélienne a indiqué qu'il s'agissait d'un homme faisant partie d'un groupe qui jetait des pierres sur des voitures israéliennes.

«Les militaires ont tiré en direction des suspects après qu'ils eurent lancé une pierre et alors qu'ils se préparaient à en jeter d'autres», a rapporté l'armée dans un communiqué. «D'après les informations en notre possession actuellement, l'un des suspects a été tué par balle et un autre a été blessé et s'est échappé», a-t-elle ajouté.

L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a affirmé que l'armée israélienne avait empêché une ambulance d'emmener cet homme à l'hôpital. Des résidents des environs ont précisé qu'il s'appelait Soufiane al-Khawaja.

Le gouvernement palestinien à Ramallah avait annoncé auparavant dimanche une interdiction de deux semaines des déplacements non essentiels en Cisjordanie pour prévenir la propagation de l'épidémie de coronavirus. (afp/nxp)