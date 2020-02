Un Palestinien a été tué dimanche par des tirs israéliens dans la bande de Gaza après avoir tenté de déposer un engin explosif près de la barrière frontalière séparant l'enclave palestinienne d'Israël, a annoncé l'armée israélienne.

«Après avoir réussi à contrer une attaque près de la barrière de la bande de Gaza ce matin, un bulldozer de l'armée a récupéré le corps de l'un des assaillants», a précisé à l'AFP une porte-parole de l'armée.

L'armée avait peu avant indiqué dans un communiqué avoir «repéré deux terroristes» qui s'approchaient de la barrière dans le sud de l'enclave palestinienne et «tentaient de placer un engin explosif à proximité».

«Les soldats ont ouvert le feu en leur direction. Une personne a été touchée», avait alors ajouté l'armée.

Membre des brigades Al-Qods

Le mouvement Jihad islamique, groupe islamiste présent à Gaza, a identifié la victime comme étant Mohammed A., 27 ans, membre des brigades Al-Qods, sa branche armée.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux - et qui n'a pas pu être authentifiée par l'AFP - montre des Palestiniens voulant récupérer le corps de l'assaillant avant qu'un bulldozer ne s'approche, le ramasse et semble retourner en direction de la barrière frontalière avec le corps suspendu à sa lame.

