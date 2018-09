Le citoyen russe arrêté la semaine dernière pour espionnage en Norvège a rejeté les accusations, invoquant «un malentendu», a déclaré son avocate lundi à l'AFP.

Les services de renseignement norvégiens (PST) avaient annoncé dimanche l'arrestation d'un citoyen russe soupçonné d'espionnage lors d'un séminaire au Parlement du pays scandinave.

Âgé de 51 ans selon les médias locaux, l'homme, dont l'identité n'a pas été fournie, a été placé en détention provisoire pour deux semaines au lendemain de son arrestation vendredi soir à l'aéroport d'Oslo.

Enquête en cours

«Il dit ne pas comprendre ce dont on l'accuse et estime qu'il s'agit d'un malentendu», a indiqué son avocate Hege Aakre, sans vouloir en dire plus.

Selon le PST, les faits incriminés ont eu lieu dans le cadre d'un séminaire interparlementaire rassemblant 34 pays sur le thème de la numérisation qui s'est tenu jeudi et vendredi au Storting, le Parlement norvégien.

L'enquête est dans «une phase préliminaire», les soupçons s'appuyant à ce stade sur «des observations et son comportement», a fait valoir un porte-parole du PST, Martin Bernsen, auprès de l'AFP.

Dimanche, l'ambassade de Russie à Oslo avait dénoncé sur sa page Facebook le «caractère inventé» des soupçons et estimé que cette arrestation relevait d'«un prétexte ridicule».

Monnaie d'échange

En avril, un Norvégien avait également été arrêté en Russie sur des soupçons d'espionnage. Détenu dans l'attente de son procès, Frode Berg a admis avoir aidé les services de son pays en faisant office de courrier à plusieurs reprises, tout en disant ignorer ce dont il retournait.

Si l'enquête en Norvège confirme les soupçons d'espionnage visant le citoyen russe, les autorités norvégiennes pourraient disposer d'une monnaie d'échange pour obtenir le retour de M. Berg, ont relevé les médias locaux. Le PST a refusé de commenter ce point.

Les services de renseignement norvégiens pointent régulièrement du doigt la Russie pour des tentatives de piratage informatique et d'espionnage. (afp/nxp)