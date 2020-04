Tandis que près de 4 milliards de personnes dans le monde sont confinées, la Suède défend une stratégie à contre-courant qui s'attire les foudres des pays voisins. Dans ce pays scandinave, pas de quarantaine. Le gouvernement en appelle au civisme, demandant à chacun de «prendre ses responsabilités».

Imperturbable face à la critique, Anders Tegnell, épidémiologiste à l’Agence suédoise de santé publique, est devenu le visage emblématique de cette politique souple au point d'en avoir hérité le surnom de «Monsieur Corona».

À Stockholm, un homme de 32 ans, Gustav Lloyd Agerblad, s'est fait tatouer le portrait du scientifique à la mine grave sur son bras gauche. «J’aime avoir des tatouages qui représentent quelque chose pour moi et ce Covid-19 fera partie de ma vie à tout jamais. Je voulais donc avoir le visage suédois de la crise sur mon bras» a expliqué le trentenaire à l'AFP, allongé sur un fauteuil du salon de tatouage.

Anders Tegnell est chargé de faire le point de l'évolution de la crise sanitaire quotidiennement devant la presse. Il est donc devenu le visage public de l'approche souple d’endiguement de la pandémie propre à la Suède.

Malgré les reproches à l'égard de cette stratégie marginale, une large partie de la population adhère et manifeste son soutien en portant des T-shirts à l'effigie du scientifique ou au travers du groupe Facebook We support Anders Tegnell & co qui fédère aujourd'hui 85 000 internautes. Un second intitulé Anders Tegnell Fan Club compte également 29 000 membres.

Laura Juliano