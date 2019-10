Les six scénarios possibles

1) Le Parlement britannique, qui se réunit exceptionnellement samedi, approuve l'accord de Brexit. Une fois approuvé à Westminster, l'accord doit encore être ratifié par le Parlement européen avant le 31 octobre, la date prévue du divorce.

2) Boris Johnson ne parvient pas à convaincre suffisamment de députés.

3) Si le Parlement rejetait le texte, Boris Johnson serait contraint de demander un report, une perspective qu'il abhorre.

Un tel report requiert l'approbation unanime des 27 pays membres de l'UE, qui peuvent aussi demander qu'il soit plus court ou plus long.

4) Le Parlement rejette l'accord, les 27 refusent un nouveau report du Brexit, le Royaume-Uni sort de l'UE le 31 octobre sans accord. Une issue très onéreuse pour les Britanniques.

5) La crise politique est telle au Royaume-Uni que des élections législatives anticipées paraissent inéluctables dans les semaines ou les mois à venir. Tous les partis politiques s'y préparent activement.

6) Le Brexit est reporté, l'opposition travailliste, emmenée par Jeremy Corbyn, arrive en tête d'élections législatives anticipées et organise, avec le soutien du parti europhile libéral démocrate (centre) et des indépendantistes écossais, un second référendum.