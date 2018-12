La 24e conférence de l'ONU sur le climat (COP24) jouait les prolongations samedi à Katowice afin de décrocher un accord.

«Je n'ai pas encore toutes les informations des coordinateurs. Mais dans l'ensemble, je pense que nous avons un terrain d'entente», a déclaré samedi matin l'Ethiopien Gebru Jember Endalew qui préside le groupe des Pays les moins avancés (PMA). «Un accord pour rendre l'Accord de Paris opérationnel est en vue», a tweeté le commissaire européen à l'Environnement Miguel Arias Canete.

Mais en milieu de journée samedi, certaines parties du projet de texte final n'étaient pas encore disponibles. L'heure de la plénière était sans cesse reportée par la présidence polonaise de cette COP, qui aurait dû se terminer vendredi.

Les délégués de quelque 200 pays tentent de finaliser le mode d'emploi du pacte conclu en 2015 à Paris qui vise à limiter le réchauffement à 2°C, voire 1,5°C, par rapport au niveau pré-industriel.

Marathon final

Ce marathon final arrive après deux semaines agitées, crispées par un contexte géopolitique défavorable à la cause climatique, marquées par une controverse imprévue sur le rapport scientifique du Giec et par le retour des divisions entre pays du Nord et du Sud, point récurrent des négociations sur le climat.

Les implications du «mode d'emploi» ne sont pas anecdotiques. En vertu de l'Accord de Paris, les engagements des pays pour réduire les gaz à effet de serre sont volontaires. Mais leur suivi doit être multilatéral, avec des règles de transparence, comme autant de «poutres» garantissant la solidité de l'édifice. (ats/nxp)