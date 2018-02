Jusqu'à il y quelques jours, personne ne se doutait de son existence: l'astéroïde «2018 CB» va s'approcher vendredi à 64'000 kilomètres de la Terre, annonce la NASA dans un communiqué. Il s'agit d'environ un cinquième de la distance qui sépare notre planète de la lune.

Two asteroids, one week. The 1st of this week’s close-approaching asteroids happened Feb. 6 at 3:10pm ET at a distance of ~114,000 miles. The 2nd asteroid will safely pass by Earth on Fri. at 2:30pm at a distance of ~39,000 miles. Get the details: https://t.co/pBqMPxgYuW pic.twitter.com/XHG9rMi9Kb