Il se prépare à mixer depuis la Station spatiale internationale: l'astronaute italien Luca Parmitano se transformera mardi en DJ de l'espace, le temps d'un court set destiné à une nuit électro organisée sur un bateau de croisière à Ibiza (Baléares).

«Ce sera une première mondiale», déclare l'astronaute français Jean-François Clervoy, qui assistera à cette soirée préparée par un organisateur de festivals de musique qui monte des croisières électro.

