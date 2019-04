Au moins 25 personnes sont mortes dans la chute d'un autocar dans un ravin en Bolivie. Il s'agit du plus grave accident depuis le début de l'année dans ce pays, ont annoncé lundi les autorités.

«Nous sommes en train de récupérer les corps, nous avons pour le moment 25 morts et 24 blessés, qui ont été transférés vers différents établissements», a déclaré le chef de la police routière Fernando Rojas, cité par l'agence de presse bolivienne ANF.

Alors que l'autocar tentait de dépasser un camion dans la nuit de dimanche à lundi, il est entré en collision frontale avec un autre véhicule. Ce qui a «entraîné une perte de contrôle et sa chute dans un ravin de quelque 200 mètres», avait indiqué lors d'un point de presse Yuri Calderon, le chef de la police bolivienne.

L'accident est survenu à 90 km au nord de La Paz, alors que l'autocar se dirigeait vers la localité de Rurrenabaque, dans l'Amazonie bolivienne.

Au fond d'un ravin

Les images de la télévision locale Unitel montraient les sauveteurs en train d'évoluer sur les pentes du ravin au milieu d'une épaisse végétation, remontant les victimes à l'aide de cordes. Au fond, la carcasse du véhicule apparaissait totalement défoncée.

Sube a 20 el número de víctimas del embarrancamiento de un bus en #Yolosita.



Ver más: https://t.co/GvixqtoKGq pic.twitter.com/vPKzxzEjCE — Unitel Bolivia (@unitelbolivia) 22 avril 2019

Le président Evo Morales, en visite en Argentine, a présenté ses condoléances sur Twitter. «Nous sommes très tristes après l'accident survenu sur la route entre La Paz et Yungas. Nos condoléances aux familles des défunts», a-t-il écrit.

Muy tristes por el grave accidente ocurrido en la carretera La Paz-Yungas. Nuestro sentido pésame a los familiares de los fallecidos. A los hermanos conductores, les pedimos tener siempre mucha precaución; cuidar la vida está por encima de todo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 22 avril 2019

Il s'agit du pire accident de ce type en Bolivie depuis le début de l'année. Le week-end des 19 et 20 janvier, 22 personnes étaient mortes dans une collision frontale et 12 autres dans la chute d'un autobus dans un ravin, et un accident le 18 février entre un autocar et un camion avait fait 24 morts. (ats/nxp)